TSE anula registro de prefeito eleito O prefeito eleito de Conceição do Mato Dentro (MG), Breno José de Araújo Costa (DEM), teve o registro de candidatura anulado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o TSE, há irregularidades na prestação de contas em relação à execução de programa a gestantes e desnutridos. Segundo o Tribunal de Contas da União, a prefeitura deveria ter distribuído 5.976 quilos de leite em pó à população, mas foram comprados apenas 3.590 quilos. O restante da verba teria sido usado para distribuir cestas básicas. Os recursos que sobraram eram a contrapartida da prefeitura no convênio com o governo federal. A defesa alegou que as irregularidades não eram insanáveis e que apresentou recurso.