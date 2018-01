TSE analisa nesta quinta-feira consultas dos partidos O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) voltará a se reunir nesta quinta-feira para analisar uma série de consultas e muitos políticos têm a esperança de que seja abrandada a nova regra da "verticalização". Mas o presidente do tribunal, Marco Aurélio Mello, concedeu hoje entrevista defendendo o endurecimento das normas. "Isso resulta do casamento único. "O que vingou foi o casamento e a impossibilidade de se ter ao lado do casamento feito na Presidência o concubinato nos Estados", afirmou. Marco Aurélio recebeu hoje, em audiências separadas, integrantes das cúpulas do PMDB e do PFL preocupados com os reflexos da decisão, como os senadores José Sarney (PMDB), Renan Calheiros (PMDB) e Antonio Carlos Magalhães (PFL). "Nós não temos a possibilidade de entender viável um antagonismo no Estado contrariando uma união verificada a nível nacional", afirmou o presidente do TSE observou que o Supremo Tribunal Federal (STF) analisou no início do ano a verticalização e concluiu que ela tem de valer na eleição de 2006. Segundo Marco Aurélio, os políticos falaram sobre a preocupação com a proximidade das convenções. Mas, segundo ele, a Justiça não solucionará problemas dos partidos. "Pretendemos tornar efetiva a ordem jurídica, o interesse dos cidadãos, levando em conta o pronunciamento do STF", afirmou o presidente do TSE. O ministro disse que teoricamente o TSE pode modificar o seu entendimento. Mas deixou claro que "a evolução vai depender de cada qual dos integrantes do TSE". "Poder pode. Só não evoluem os mortos", observou Marco Aurélio. Dúvidas O TSE deverá responder a algumas das consultas protocoladas nos últimos dias por partidos políticos. Uma delas foi encaminhada pelo PSDB e pelo PFL. Dentre outras dúvidas, os partidos querem que o tribunal explicite se um partido que não disputou a Presidência pode ser admitido numa coligação estadual formada entre legendas que se aliaram na eleição presidencial. Há também um pedido do PSL para que a verticalização não tenha validade neste ano. O presidente do TSE disse que não há um prazo para que a Justiça Eleitoral responda às consultas relacionadas às eleições deste ano, apesar da proximidade da data das convenções. Os partidos terão de realizar as convenções do dia 10 ao dia 30 de junho.