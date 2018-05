TSE alerta para e-mail falso sobre eleições

Mensagens de e-mail falsas em nome do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram enviadas a internautas com uma suposta convocação para mesário nas eleições de 5 de outubro. A Justiça Eleitoral divulgou nesta quarta-feira, 10, um alerta para que os eleitores não abram e deletem a mensagem. Veja Também: Veja gráfico com a última pesquisa Ibope/Estado/TV Globo Vereador digital: Conheça os candidatos à Câmara de SP Tire suas dúvidas sobre as eleições de outubro O e-mail traz o nome do TSE, uma foto do prédio do tribunal e links para consulta de dados e solicitação de dispensa do serviço de mesário. A Justiça informa que não envia notificações por e-mail e que mantém em sigilo os dados dos eleitores. As convocações para mesário nessas eleições foram feitas por carta até 6 de agosto.