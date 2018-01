TSE acelera trabalhos para entrar em recesso Às vésperas de entrar em recesso, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) intensificará nesta semana as sessões de julgamento para tentar resolver as dúvidas de partidos e candidatos e estabelecer limites de atuação dos políticos. É provável que sessões extraordinárias sejam convocadas para a próxima semana para concluir antes do período mais intenso da campanha a análise das consultas. Nas sessões administrativas programadas para os próximos dias, os ministros do TSE terão de definir a aplicação das novas regras eleitorais, aprovadas pelo Congresso, que ficaram conhecidas como minirreforma eleitoral. A nova legislação proíbe showmícios e distribuição de brindes. O TSE terá de resolver, por exemplo, se é possível apresentar em comícios espetáculos gravados em DVD e vender camisetas ao invés de distribuí-las gratuitamente. O deputado federal Agnelo Queiroz (PC do B-DF), candidato ao governo do Distrito Federal, fez uma consulta ao tribunal sobre a possibilidade de distribuição de bio brindes, como raízes, folhas e sementes de plantas regionais das regiões Norte e Nordeste do País. Como a nova legislação proibiu os showmícios, há consultas sobre a realização de eventos assemelhados como apresentação de DJs, veiculação de atrações em telões e uso de trio elétrico. Já o senador Antônio Carlos Valadares (PSB-SE) quer saber se podem ser transferidos recursos da União e dos Estados para a realização de festas municipais durante o período eleitoral. Na sessão em que analisou recentemente os pontos da minirreforma eleitoral, o TSE sinalizou que deverá ser rigoroso na análise dos pedidos dos partidos e dos candidatos. Naquela ocasião, a maioria dos ministros concluiu que a maioria das proibições já deveria vigorar na eleição deste ano. Eles também confirmaram que os candidatos e partidos terão de prestar contas pela Internet em 6 de agosto e 6 de setembro. Servidores Amanhã, o ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, e o ministro das Relações Institucionais, Tarso Genro, terão uma reunião com o presidente do TSE, Marco Aurélio Mello. No encontro, deverão ser discutidos dúvidas em relação a decisões do governo, como a de reestruturar carreiras, concedendo reajustes de salários. Lula já deverá ter algumas respostas que poderão orientar o seu comportamento na campanha pela reeleição. Está programado no TSE um julgamento em que será definido se o governo federal poderá fazer algumas propagandas institucionais durante os três meses que antecedem as eleições. Para garantir a igualdade de condições entre os candidatos, a legislação proíbe esse tipo de publicidade no período eleitoral. Mas prevê exceções, como em casos de urgência e de calamidade. O presidente do TSE desautorizou recentemente a veiculação de propagandas oficiais do governo Lula. O advogado-geral da União, Alvaro Augusto Ribeiro Costa, recorreu e o plenário deverá julgar hoje. O governo quer autorização para divulgar, por exemplo, uma campanha contra queimadas, o programa de saúde bucal Brasil Sorridente, o projeto Rondon, um canal de atendimento da Previdência Social e um prêmio para professores.