TSE aceita pedido de desfiliação de Edison Lobão Filho O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) considerou hoje como "justa causa" o pedido do senador maranhense Edison Lobão Filho para se desfiliar do DEM, partido pelo qual se elegeu em 2006. Segundo o TSE, o parlamentar alegou ser vítima de "grave discriminação pessoal pelo fato de ser filho de um ministro (Edison Lobão, de Minas e Energia)", de quem é suplente. O relator do caso, ministro Gerardo Grossi, ressaltou que a justa causa de desfiliação é reconhecida pelas duas partes interessadas no pedido. Em ofício enviado ao TSE, o próprio DEM considerou justa a saída da senador.