TSE: 145 cidades podem ter só um candidato a prefeito Levantamento feito pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atualizado até a terça-feira indica que 145 municípios brasileiros têm até o momento apenas um pedido de registro de candidatura para o cargo de prefeito. De acordo com o TSE, os dados ainda estão sendo coletados e essa situação pode sofrer alterações até as eleições, marcadas para o dia 5 de outubro. Caso essas cidades tenham apenas um candidato para o pleito, a Lei das Eleições prevê que nas eleições municipais em localidades com menos de 200 mil eleitores inscritos ?será considerado eleito prefeito o candidato que obtiver a maioria dos votos, não computados os em branco e os nulos?. As 145 cidades estão espalhadas por 19 Estados do País. Segundo o TSE, a maioria desses municípios "são pequenos em termos de população e eleitorado". Os Estados com maior número de municípios com candidatura única à prefeitura são Rio Grande do Sul (31), Paraná (23), São Paulo (21) e Minas Gerais (20). Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Pernambuco, Rondônia e Roraima são os sete Estados onde não aparece nenhum município nessa situação.