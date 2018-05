Tropa do PA se revolta contra reajuste a oficiais da PM Um protesto organizado por soldados, cabos, sargentos e subtenentes do 6º Batalhão da Polícia Militar de Ananindeua, município da região metropolitana de Belém, paralisou os dois sentidos da rodovia BR-316, provocando um engarrafamento que no começo da noite desta sexta-feira, 4, alcançava 18 quilômetros. Os militares protestam contra o reajuste salarial de 110% concedidos pelo governador Simão Jatene para tenentes, majores e coronéis, deixando de fora os praças, que representam o grosso da tropa.