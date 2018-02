Troca de partidos altera quadro na Assembleia de MG

Outros dois parlamentares mudaram de partido, mas a troca não havia sido oficializada: Gilberto Abramo deixou o PMDB e se filiou ao PRB, enquanto Irani Barbosa trocou o PSDB pelo PMDB. Com as alterações, o PSDB permanece com a maior bancada, com 16 parlamentares, seguido por PT (10) e PMDB (08). O PRB e o PSL passam a ter representação no Legislativo. Já o PRTB deixa de figurar na relação de partidos com deputados na ALMG.