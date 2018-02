Troca de nome da Agricultura é 'especulação', diz Temer O vice-presidente da República, Michel Temer (PMDB), admitiu, nesta sexta-feira, ter conversado com a presidente Dilma Rousseff sobre a mudança no comando do Ministério da Agricultura, cargo da cota do PMDB no governo, mas garantiu que qualquer decisão sobre o assunto é "especulação". Com o ministro Mendes Ribeiro em tratamento de saúde contra um câncer, o PMDB buscaria um substituto e o nome do deputado federal Antônio Andrade (PMDB-MG) ganhou força.