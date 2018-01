Troca de ministro da Pesca surpreendeu PT do Rio O PT do Rio foi um dos últimos a saber da demissão do deputado fluminense Luiz Sérgio do cargo de ministro da Pesca, que abriu espaço, no governo da presidente Dilma Rousseff, para o senador e bispo da Igreja Universal do Reino de Deus Marcelo Crivella, do PRB. "Me surpreendeu isso, não esperava. Viram a notícia na internet, na sede do partido, e me avisaram", contou hoje o presidente do PT-RJ, Jorge Florêncio, negando que tenha havido alguma conversa prévia ao anúncio da troca. "Foi uma surpresa desagradável. (Os articuladores governistas) Podiam ter informado antes, pelo menos. " Para ele, a substituição do deputado pelo senador deixa a seção fluminense da legenda "aquém da representatividade" que tem.