Troca de delegado dará à Satiagraha melhor inquérito, diz Tarso

"O inquérito será mais técnico, profundo e sem lances publicitários", disse nesta terça-feira o ministro em entrevista a jornalistas. "Não terá os erros contidos (no inquérito produzido por Protógenes), que não invalidam o trabalho de provas que foi feito." Criticado pelo governo pela suposta espetacularização da operação, Queiroz deixou as apurações na sexta-feira. Oficialmente, o delegado decidiu se afastar para fazer um curso da Academia da Polícia Federal. O governo tenta rebater os rumores segundo os quais o delegado teria sido pressionado pelo fato de ter investigado o chefe de gabinete da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Queiroz, entretanto, queixou-se ao Ministério Público Federal em São Paulo de que a cúpula da PF teria sabotado as investigações. Afirmou ainda que foi afastado da operação. O ministro da Justiça procurou minimizar o impacto do episódio sobre a Polícia Federal. "Houve uma instabilidade momentânea. Para nós, esse é um assunto que está resolvido", concluiu.