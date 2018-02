Tripoli se apresenta para disputa à Prefeitura de SP

Embora ainda não tenham se manifestado formalmente, também estão no páreo os secretários estaduais do Meio Ambiente, Bruno Covas, da Energia, José Aníbal, e da Cultura, Andrea Matarazzo, que deve se apresentar à disputa nesta semana. Além deles, o ex-presidenciável José Serra é apontado como potencial candidato, apesar de negar que pretenda concorrer.

Tripoli pretende dar a seu lançamento o caráter de uma manifestação das bases tucanas. Segundo ele, o PSDB precisa dar uma mostra de que pratica a democracia. "Está na hora de acabar com isso de três ou quatro pessoas se reunirem e escolherem um candidato." O mesmo discurso é adotado pelo presidente municipal do PSDB, Julio Semeghini. "A única forma de não enfrentarmos desgastes é ouvir as bases e dar representatividade a elas", disse, fazendo uma referência indireta aos episódios de 2008, quando o PSDB se dividiu entre lançar Geraldo Alckmin e apoiar a reeleição de Kassab.

Antes de coletar assinaturas em apoio à sua candidatura, Tripoli procurou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o governador Geraldo Alckmin e Serra. Dos três, segundo seu relato, ouviu palavras de encorajamento. Serra teria dito que não pretende concorrer.

O passo seguinte foi procurar tucanos com direito a voto na convenção municipal do partido. A coleta de assinaturas foi a forma encontrada para "despersonalizar" a candidatura. "Lá adiante, se alguém disser que eu terei de retirar a candidatura, a decisão não será só minha, mas de todos os que me apoiam", explicou Tripoli. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.