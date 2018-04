Trio nega desvio de repasse federal em ONGs de MG Os três ex-diretores das organizações não-governamentais (ONGs) Centro Nacional de Cidadania Negra (Ceneg) e Agência de Desenvolvimento Sustentável do Brasil Central (Adebrac) alvos da ação civil pública do Ministério Público Federal (MPF) de Uberaba, em Minas Gerais, negaram as suspeitas de desvio e mau emprego de recursos públicos federais em convênios com a União, por intermédio da Fundação Cultural Palmares. O advogado Cláudio Júlio Fontoura, que representa Gilberto Caixeta da Silva e Adélio Leocádio da Silva, respectivamente diretor executivo e diretor administrativo do Ceneg à época dos fatos, adiantou, em nota, que a denúncia é "genérica" e "vaga".