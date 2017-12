Tribunal veta gasto de TV Educativa do Paraná O Tribunal de Contas do Paraná impugnou despesas de R$ 1,5 milhão da Rádio e Televisão Educativa do Paraná, ligada ao governo do Estado. O tribunal considerou irregulares a contratação de funcionários sem concurso e a terceirização de serviço de teleatendimento sem licitação. O TC ainda cobra do presidente da RTVE, Marcos Batista, a devolução dos valores. Sua assessoria disse que ele não foi notificado.