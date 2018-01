Tribunal de Contas do DF afasta conselheiro flagrado em vídeo

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) afastou o conselheiro Domingos Lamoglia por suspeita de envolvimento no esquema que atingiu o governo do DF. Em vídeo mostrado neste sábado, 5, pelo Jornal Nacional, ele recebe R$ 100 mil do ex-secretário do governador José Roberto Arruda (DEM), Durval Barbosa, ao lado do então assessor de imprensa do governador, Omézio Pontes.

À época, ele era chefe de gabinete de Arruda. Lamoglia não comentou as denúncias. A assessoria do TCDF informou que ele tem 15 dias para apresentar sua defesa.