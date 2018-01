Tribunais Superiores retomam atividades na 2ª feira

No TST, a convocação dos ministros para a sessão do Órgão Especial foi feita pelo ministro Carlos Alberto Reis de Paula para a próxima segunda. A sessão terá início às 14 horas. A partir de segunda-feira, voltam a funcionar normalmente todas as turmas e seções do tribunal e também serão retomados os prazos recursais suspensos em 20 de dezembro de 2013, informa o TST.

No STJ, a retomada dos trabalhos também está marcada para o primeiro dia útil de fevereiro. Haverá sessão da Corte Especial às 14 horas. Com isso, os prazos serão retomados a partir da próxima segunda.

O recesso forense também está terminando no STF. Os prazos processuais estão suspensos desde o dia 20 de dezembro e voltam a ser contados no dia 3, data em que será realizada sessão solene de abertura do ano judiciário, no Plenário do Tribunal.