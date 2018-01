TRF suspende ação penal contra Curió Desembargadores do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª. Região suspenderam uma ação penal que tramitava na Justiça contra o coronel da reserva Sebastião Rodrigues Curió. Ele era acusado de envolvimento com crimes durante a ditadura militar. Por 2 votos a 1, a 4ª. Turma do TRF confirmou decisão liminar que já havia determinado a suspensão do processo.