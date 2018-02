TRF rejeita acusações contra Dantas no caso Kroll A Justiça publica hoje acórdão do julgamento realizado há uma semana pelo Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF-3) que acolheu habeas corpus e trancou parcialmente ação penal contra o banqueiro Daniel Dantas na Operação Chacal - suposto esquema de espionagem contra empresários e ex-ministros do governo Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão praticamente desmonta o processo em que Dantas é citado por suposta contratação da empresa Kroll para espionar a Telecom Itália.