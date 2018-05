TRF reabre ação sobre morte de Manoel Fiel Filho Por unanimidade, a 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) anulou ontem decisão da 11.ª Vara Cível Federal de São Paulo que extinguia ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal e determinou a reabertura do processo que pede a declaração de responsabilidade - por violação aos direitos humanos - de sete servidores públicos estaduais acusados de envolvimento na prisão ilegal, tortura e morte do metalurgico Manoel Fiel Filho.