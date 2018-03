TRF nega liberdade para braço direito de Dantas A defesa de Humberto José da Rocha Braz sofreu mais uma derrota na tentativa de tirar de trás das grades o homem que é considerado o braço direito do banqueiro Daniel Dantas. O Tribunal Regional Federal de São Paulo indeferiu liminar no habeas corpus que pede a soltura de Braz, encarcerado há 10 dias por causa das investigações da Operação Satiagraha. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), havia negado sua soltura na semana passada, após a defesa pedir a extensão do benefício concedido a Dantas. O advogado de Braz, Renato de Moraes, recorreu então ao TRF alegando que seu cliente não oferecia risco de fuga nem poderia prejudicar o andamento das investigações. A desembargadora Ramza Tartuce, do TRF, entendeu, porém, que o pedido de prisão preventiva contra Braz está suficientemente fundamentado. Com a decisão, permanecerá preso na Penitenciária de Tremembé. Ele e Hugo Sérgio Chicaroni são os dois únicos acusados na Operação Satiagraha que continuam detidos. Eles foram flagrados tentando subornar com US$ 1 milhão um delegado da PF para que os nomes de Dantas e de dois familiares fossem retirados das investigações. O advogado de Braz afirmou que estuda agora apresentar um novo pedido de habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Alberto Carlos Dias, que defende Chicaroni, disse que entrará hoje com um pedido de habeas corpus no TRF.