TRF nega habeas corpus que recebeu de envolvidos

A desembargadora Maria de Fátima Freitas Labarrère já analisou e rejeitou seis pedidos de liminar apresentados em nome de 11 acusados. No fim da tarde de sábado, a assessoria de imprensa do TRF-4 confirmou o indeferimento do habeas corpus de José Aldemário Pinheiro Filho, presidente da OAS; Mateus Coutinho de Sá Oliveira, funcionário da OAS; Alexandre Portela Barbosa, advogado da OAS; Carlos Eduardo Strauch Albero, diretor técnico da Engevix; Newton Prado Júnior, diretor Técnico da Engevix; e Gerson de Mello Almada vice-presidente da Engevix.

Mais cedo, também no sábado, já haviam sido anunciados os indeferimentos relativos aos pedidos de liminar de Eduardo Hermelino Leite, diretor vice-presidente da Camargo Correa; Dalton dos Santos Avancini, presidente da Camargo Correa; João Ricardo Auler, presidente do Conselho de Administração da Camargo Correa; Agenor Medeiros, diretor presidente da área de internacional da OAS; José Ricardo Nogueira Breghirolli, funcionário da OAS.

Todos tiveram a prisão preventiva ou temporária decretada, e começaram a prestar depoimento neste sábado na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Curitiba.

Os processos foram analisados no plantão judiciário do TRF-4. Conforme a assessoria de imprensa, no momento não há liminares esperando avaliação, mas novos pedidos de habeas corpus podem ser apresentados neste domingo.