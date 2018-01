TRF mantém índios em fazenda de ex-governador em MS O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) suspendeu na terça-feira os efeitos da decisão de primeiro grau que determinava a reintegração de posse de terras ocupadas por indígenas na fazenda Petrópolis, no município de Miranda, em Mato Grosso do Sul. Com a decisão, os índios terenas poderão permanecer na área da propriedade, já delimitada e demarcada pela Fundação Nacional do Índio (Funai) como sendo a terra indígena Cachoeirinha. A fazenda pertence ao ex-governador do Estado Pedro Pedrossian e sua filha, Regina Maura Pedrossian.