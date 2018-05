TRF: Lula confirma presença em velório de ministro O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (RJ e ES) recebeu a confirmação da presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao velório do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Carlos Alberto Direito, falecido durante a madrugada no Rio de Janeiro. Lula já tinha outras compromissos previstos para hoje na cidade. O ministro morreu aos 66 anos, no Hospital Samaritano, em decorrência de complicações no pâncreas por conta de um câncer.