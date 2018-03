A Operação Vampiro foi deflagrada em 2004 pela Polícia Federal (PF) para investigar fraudes que vinham ocorrendo desde o ano de 1992 em licitações de produtos hemoderivados no Ministério da Saúde. Humberto Costa, que assumiu a pasta em 2003, declarou ter sempre colaborado com as investigações. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.