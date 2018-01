TRF decide manter De Sanctis no caso Satiagraha O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) decidiu por dois votos a um que o juiz da 6ª Vara Federal, Fausto De Sanctis, continuará na condução da Operação Satiagraha. De acordo com informações da assessoria de imprensa do tribunal, a relatora Ramza Tartuce e o desembargador André Nekatschalow votaram contra a suspeição do juiz, enquanto o desembargador Peixoto Junior, que havia pedido vistas do processo há três semanas, se posicionou favorável. O afastamento do juiz De Sanctis foi requerido pela defesa do sócio-fundador do Grupo Opportunity, Daniel Dantas, que alegava que juiz seria parcial. Dantas responde pelo crime de corrupção ativa, em esquema deflagrado durante investigação da Operação Satiagraha.