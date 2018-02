TRF abre processo contra promotora e mais 5 pessoas

Além dos dois, também serão réus nessa ação o marido de Deborah, Jorge Guerner; o delator do esquema do mensalão do DF, Durval Barbosa; o engenheiro civil Marcelo Carvalho de Oliveira, que trabalhou para as Organizações Paulo Octávio; e Claudia Marques, funcionária público do governo do Distrito Federal (GDF).

Os desembargadores concluíram que há indícios de que tenha ocorrido crime de extorsão, e por isso resolveram abrir processo para aprofundar as investigações. A relatora, desembargadora Mônica Sifuentes, disse que "no mínimo eles terão de explicar melhor alguns fatos".

Débora Guerner, que chegou a ser repreendida pelo presidente do TRF, Olindo Menezes, no início do julgamento, pela manhã, por estar falando em voz alta e atrapalhar o julgamento, e que depois deixou o plenário em companhia do marido, Jorge Guerner, para ir ao posto médico próximo ao Tribunal, não havia retornado ao plenário até o anúncio da decisão sobre a abertura de processo contra ela e mais cinco pessoas. Leonardo Bandarra, no entanto, acompanhou todo o julgamento.