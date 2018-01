TRF-3 nega pedido de habeas-corpus de Marcos Valério

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou pedido de habeas-corpus ao empresário Marcos Valério, que foi preso pela Polícia Federal na Operação Avalanche. Ao estadao.com.br, a assessoria do órgão confirmou a recusa do desembargador Luiz Stefanini, mas não soube dar mais informações. Valério teve a prisão temporária convertida em preventiva no mês passado e está na Penitenciária II de Tremembé, na região do Vale do Paraíba, em São Paulo. A Operação Avalanche foi deflagrada pela polícia em 8 de outubro, quando nove prisões temporárias e oito preventivas foram decretadas, entre elas a de Valério, réu no caso do mensalão. As investigações tiveram início em 2007, para avaliar inicialmente a apropriação indevida de dinheiro apreendido durante operação de fechamento de bingos e que culminou com a descoberta de diversos outros crimes.