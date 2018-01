TRF-3 afasta juiz De Sanctis do caso MSI/Corinthians A desembargadora do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Cecília Mello, decidiu afastar do caso MSI/Corinthians por suspeição o juiz da 6ª Vara Criminal Federal, Fausto Martin De Sanctis. Além desse caso, De Sanctis está à frente das investigações sobre o sócio-fundador do Grupo Opportunity Daniel Dantas - preso duas vezes na Operação Satiagraha - e das doações não declaradas da construtora Camargo Corrêa a políticos.