TRF-3 adia julgamento da saída de juiz do caso Dantas

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região não votou o pedido da defesa do banqueiro Daniel Dantas para que o juiz do caso, Fausto De Sanctis, seja afastado do caso. Os advogados questionam a imparcialidade do magistrado. A assessoria do órgão disse ao estadao.com.br que, na semana passada, o desembargador Peixoto Junior pediu vistas do processo, mas não trouxe o pedido nesta segunda-feira, 10. O TRF não tem nova data para julgar a questão. Um dos três desembargadores que julgam o pedido, Ramza Tartuce, relatora do caso, já se posicionou a favor da permanência de De Sanctis. Ao dar uma palestra no Rio, o magistrado disse confiar na permanência à frente do caso. No entanto, recusou-se a dar entrevistas com comentários sobre a Operação Satiagraha, origem do processo contra Dantas, e a investigação da Polícia Federal em torno do delegado Protógenes Queiroz, investigado por supostos vazamentos de informações da investigação e uso indevido de interceptações telefônicas. (Com Alexandre Rodrigues, de O Estado de S.Paulo)