TRF-1 libera Siemens para contratar com o poder público A proibição da multinacional Siemens de contratar com o poder público foi suspensa por decisão do vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), desembargador federal Daniel Paes Ribeiro. Antes disso, uma sentença da 22ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal havia proibido a empresa de participar de licitações e assinar contratos com a Administração Pública até 2018. Tais restrições foram determinadas considerando suposto pagamento de propina em contratos firmados com os Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).