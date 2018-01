Três peemedebistas que estiveram com Temer nesta terça foram eleitos para Comissão do impeachment

Brasília - Entre os integrantes da chapa eleita para comandar a comissão especial do impeachment da presidente Dilma Rousseff - dominada por oposicionistas e dissidentes do PMDB - estão pelo menos três deputados peemedebistas que se reuniram nesta terça-feira, 8,com o vice-presidente Michel Temer, no Palácio Jaburu.

Carlos Marun (MS), um dos parlamentares que foi recebido por Temer e fará parte da comissão, saiu da reunião nesta manhã afirmando que Temer está pronto para assumir a Presidência da República em caso de impedimento de Dilma. Segundo ele, a quase totalidade dos colegas de partido que participaram no encontro é a favor do afastamento da petista.

Além de Marun, o titular da comissão do impeachment Osmar Serraglio (PMDB-PR) e o suplente Rogério Peninha Mendonça (PMDB-SC) também foram recebidos pelo vice-presidente. Em caso de impeachment, Temer seria o sucessor de Dilma.

Ainda de acordo com Marun, após sair da reunião, "o papel do vice é estar preparado para assumir, caso o impedimento venha a acontecer. Isso envolve conversa política". Segundo ele, Temer está chateado com o que chamou de "falácia" das acusações de que o impeachment seria golpismo.