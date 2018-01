Três municípios elegem novos prefeitos neste domingo

Em José Boiteux, no Vale do Itajaí, os eleitores escolherão o substituto de José Luiz Lopes (PSDB) e de seu vice, Adair Antônio Stollmeier (PP). Segundo informações do Tribunal Regional de Santa Catarina, a disputa ocorrerá entre as coligações "José Boiteux em 1º lugar" (DEM, PSDB e PP), com Jonas Pudewell (DEM) para prefeito e Josélio da Silva (PSDB) para vice; e "Trabalho, Compromisso com o Povo Boitense" (PMDB, PT e PPS), com Alcino Pereira (PPS) para prefeito e Emerson Genézio Dell Agnollo (PMDB) para vice.

Em Itaperuçu, quatro candidatos disputam a vaga do prefeito cassado José de Castro França (PMDB). São eles: Neneu Artigas (PDT), João e Maria (PT), Célia Paske (PT) e Gerson Ceccon (PMDB).

Já em Tracuateua, Jonas Barros (PMDB) foi afastado do cargo e quatro candidatos disputam a vaga: Nelson Pinheiro (PTdoB), Aloísio de Souza Barros (coligação PDT/PR), Hugo Armando Lisboa Moura (coligação PSDB/PPS/DEM) e Tamariz Cavalcante Filho (PMDB).

A previsão é que a apuração dos votos seja concluída ainda hoje. Segundo a assessoria de imprensa do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, duas urnas estão localizadas em distritos onde o acesso só é possível de barco, o que deve atrasar a conclusão da apuração.