Três morrem em queda de helicóptero da FAB no Ceará O helicóptero H-1H-8532 da Força Aérea Brasileira (FAB) caiu no fim da tarde de ontem em Icapuí, no litoral cearense. Três militares morreram e três ficaram feridos. Os tripulantes, que acompanhavam o exercício Cruzex 4, encerrado ontem, saíram da Base Aérea de Natal, no Rio Grande do Norte, com destino à Base Aérea de Fortaleza. Os nomes dos mortos não foram divulgados pela FAB. Os feridos são o major André Topini e os sargentos Fábio Marinho e Ernesto Perreta. Eles receberam os primeiros socorros no Hospital Municipal de Aracati e foram transferidos para Fortaleza com queimaduras de primeiro e segundo graus. Os seis trabalhavam na Base Aérea de Belém, no Pará. EXPLOSÃO De acordo com testemunhas, o helicóptero da Força Aérea Brasileira voava baixo, dando sinais de problemas técnicos, quando começou a girar em torno de seu eixo. A aeronave acabou caindo, seguindo-se uma série de pequenas explosões, até o aparelho explodir e incendiar totalmente. Em nota, o Comando da Aeronáutica lamentou o acidente e informou que já iniciou as investigações "para identificar os fatores que contribuíram para o acidente".