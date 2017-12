Três manifestantes contrárias ao governo Temer são retiradas de hotel em São Paulo

Três manifestantes contrárias ao governo interino de Michel Temer foram retiradas pela segurança do hotel Grand Hyatt na zona sul de São Paulo. O local recebe hoje evento com o ministro da Casa Civil de Temer, Eliseu Padilha (PMDB).

"Estou chocada com esse governo golpista que só toma medidas de extrema direita", afirmou a enfermeira Edva Aguilar ao Broadcast Político antes de ela é as duas amigas que a acompanhavam serem escoltadas até a saída do hotel. As três vestiam camisetas com os dizeres "Fora Temer" e "Democracia, que horas ela volta?". Elas alegaram não serem de nenhum movimento, apenas amigas que são contra o governo Temer.

Padilha participa logo mais de almoço-debate promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide), organização fundada pelo pré-candidato tucano à Prefeitura de São Paulo, João Doria.