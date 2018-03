Três executivos da Alstom são presos no Reino Unido Três executivos do Conselho da Alstom foram presos no Reino Unido por suspeita de pagar ou deter informações sobre propinas a funcionários públicos brasileiros e de outros países em troca de contratos. Com mais de 150 policiais britânicos, a ação de ontem ocorreu a pedido do Ministério Público da Suíça, que investiga a empresa francesa, inclusive seus contratos como a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô). Na Suíça, as contas de 19 pessoas físicas e jurídicas brasileiras estão bloqueadas por conta da investigação.