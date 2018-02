Três diretores do Senado são afastados do cargo Três diretores do Senado foram afastados hoje do cargo: o diretor da Secretaria de Patrimônio, Aloysio Novais Teixeira; o da Secretaria de Coordenação e Execução, Sebastião Fernandes Neto; e o diretor da Secretaria de Controle Interno, Shalon Granato. Segundo a assessoria de imprensa do primeiro-secretário do Senado, Heráclito Fortes (DEM-PI), a saída dos três é um movimento normal, para deixar o novo diretor-geral da Casa, Haroldo Tajra, à vontade para montar sua equipe.