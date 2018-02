Três condenados no mensalão cumprirão penas alternativas

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, determinou na noite desta terça-feira, 19, a execução das penas alternativas impostas a três condenados por envolvimento com o escândalo do mensalão. O ex-deputado José Borba, o ex-tesoureiro do PTB Emerson Palmieri e o ex-sócio de corretora Enivaldo Quadrado deverão prestar serviços comunitários e pagar multas.

Condenados a penas de até 4 anos, eles garantiram o direito de cumprir medidas alternativas. Além dos serviços comunitários e das multas, Borba e Palmieri estão impedidos de exercer cargo, função pública ou mandato eletivo enquanto perdurar a condenação.

Os detalhes das condenações e do cumprimento das penas estão em cartas de sentença emitidas hoje por Joaquim Barbosa. Essas cartas foram encaminhadas ao juiz responsável pela Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas do Distrito Federal.