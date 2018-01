Três condenados do mensalão são transferidos para MG

Os três cumpriam pena no Complexo Penitenciário da Papuda desde o dia 15 de novembro condenados por envolvimento com o esquema do mensalão. O ex-deputado cumpre pena no regime semiaberto, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele foi levado para a penitenciária José Maria de Alkmin, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Os dois ex-executivos do Rural cumprem a pena no regime fechado. Eles foram encaminhados para a penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, mesmo presídio onde está o goleiro Bruno Fernandes acusado de matar a ex-amante Eliza Samudio. Além deles, as duas mulheres condenadas no mensalão também optaram pela transferência para Minas Gerais; Kátia Rabelo e Simone Vasconcelos foram transferidas no início do mês. Eles viajaram acompanhados de dois agentes penitenciários federais.