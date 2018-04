Tremor de terra de 2,4 graus atinge o interior de Pernambuco

Um tremor de terra de 2,4 graus na escala Richter atingiu a cidade de Caruaru, no interior de Pernambuco, na noite de sábado, 27. De acordo com o Corpo de Bombeiros do município, a unidade recebeu dez chamados de pessoas assustadas com o tremor de terra. No entanto, ninguém ficou ferido e nenhuma casa precisou ser isolada, segundo informou o Soldado Anderson Carlos.

Ainda de acordo com o soldado, os tremores desse tipo são comuns naquela região segundo o acompanhamento e as avaliações feitas pelo Departamento de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.