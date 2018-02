Trecho de propaganda de Skaf é suspensa pelo TRE-SP O candidato do PSDB à reeleição ao governo paulista, Geraldo Alckmin, conseguiu, nesse sábado, 30, uma liminar para suspender a veiculação de um trecho de propaganda na televisão do candidato Paulo Skaf (PMDB), de acordo com informações divulgadas na tarde deste domingo, 31, pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). A decisão sobre o caso foi do juiz auxiliar do TRE-SP desembargador Carlos Eduardo Cauduro Padin.