Trecho da Bandeirantes afunda com a chuva Um trecho da pista da Rodovia Bandeirantes no quilômetro 164, em Limeira, sentido Interior-São Paulo, afundou devido às chuvas e o local teve que ser interditado pela concessionária AutoBAn, que administra a rodovia. O trânsito foi desviado para a Rodovia Anhangüera e, segundo a concessionária, não houve registro de congestionamento na região. O trecho faz parte do prolongamento da Bandeirantes, inaugurado em duas fases pelo governo estadual, em maio e dezembro do ano passado. Segundo a AutoBAn, o desvio ocorre entre os quilômetros 171 e 147. Em Sumaré, as sete famílias desabrigadas pelas chuvas de domingo começaram a voltar hoje para suas casas, no bairro Jardim São Domingos, conforme o Corpo de Bombeiros. Nenhuma nova ocorrência havia sido registrada hoje. A Defesa Civil de Campinas também informou que não havia registrado nenhuma ocorrência grave até o início desta tarde. Os últimos registros ocorreram depois das chuvas de domingo, quando houve alagamentos em algumas vias, e cinco famílias tiveram que ser deslocadas para abrigos municipais depois que suas casas foram invadidas pela água no Jardim Lisa 2.