TRE suspende repasse ao PCdoB de SP por 6 meses O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) suspendeu hoje o repasse de novas cotas do fundo partidário ao diretório paulista do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) nos próximos seis meses. A decisão foi motivada por desaprovação da prestação de contas anual referente ao exercício de 2007 e baseada na Lei 12.034/09.