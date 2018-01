TRE suspende fundo partidário do PT-SP O Tribunal Regional Eleitoral suspendeu hoje a transferência de novas cotas do fundo partidário ao diretório regional de São Paulo do Partido dos Trabalhadores, devido a irregularidades constatadas na prestação de contas referentes ao ano de 2001. Segundo informou o TRE, a contabilidade do PT indicou incorreções na contabilização de bens, não apresentou comprovantes de transferências recebidas de diretórios municipais e não comprovou despesas de serviços prestados por terceiros, entre outras irregularidades. Na avaliação do juiz relator, Paulo Alcides, "não há como dar credibilidade às contas prestadas". De acordo com a legislação eleitoral, a falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial leva à na suspensão de novas cotas do fundo partidário. O partido poderá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral.