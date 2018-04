TRE-SP suspende repasse do fundo partidário ao PSB

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) suspendeu nesta sexta-feira, 20, o repasse de cotas do fundo partidário para o diretório estadual do Partido Socialista Brasileiro (PSB). De acordo com o TRE, a prestação de contas do PSB referente a 2003 continha irregularidades, dentre elas a falta de documentação que comprovasse o recebimento de R$ 104 mil em contribuições feitas por afiliados.

O partido também é acusado de ultrapassar o limite de 20% para gastos de pessoal com recursos do fundo partidário, entre outras impropriedades. O PSB já manifestou que entrará com recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para reverter a suspensão.

Ainda nesta sexta-feira, 20, o TRE-SP manteve a decisão de primeiro grau que cassou o registro da candidatura da prefeita do município paulista de Avanhandava, Sueli Navarro Jorge (PSDB). De acordo com o TRE, a tucana é acusada de ter doado uma motocicleta a um eleitor em troca de votos, o que configura crime de compra de voto. A decisão prevê a realização de novas eleições no município, sem data marcada ainda. Cabe recurso ao TSE.