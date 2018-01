TRE-SP suspende repasse de verba para PSC e PRP O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) desaprovou ontem as contas anuais dos diretórios estaduais do Partido Republicano Progressista (PRP) e Partido Social Cristão (PSC). Por esse motivo, a quota do Fundo Partidário será suspensa por oito meses para o PRP e por seis meses para o PSC.