TRE-SP suspende repasse de cotas de fundo do PPS

A suspensão do repasse de recursos do fundo ocorreu porque o partido teve as contas do exercício de 2005 reprovadas. De acordo com o julgamento, o PPS arrecadou cerca de R$ 16 mil sem a devida tramitação dos valores pelas contas bancárias e deixou de comprovar outros R$ 15 mil de despesas com serviços prestados por terceiros, entre outras irregularidades apontadas. Para a decisão cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).