TRE-SP reprova contas de Andrés Sanchez

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo rejeitou por unanimidade as contas de campanha do deputado Andrés Sanchez (PT-SP). Segundo o TRE-SP, ele não informou a origem de uma doação de R$ 100 mil registrada em sua prestação de contas. O tribunal determinou que o deputado deposite o mesmo valor para o Tesouro Nacional.

Ex-presidente do Corinthians e ex-diretor de Seleções da CBF, Sanchez foi o petista mais votado na disputa por uma vaga na Câmara por São Paulo em 2014. Com 169 mil votos, ele ficou em 20.º lugar no Estado, frustrando os prognósticos do partido, que previa até 1 milhão de votos. Sua campanha custou R$ 2,1 milhões, segundo a prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral no ano passado.

De acordo com o TRE-SP, o deputado não informou, "em nenhum momento", a origem do valor. Segundo resolução do Tribunal Superior Eleitoral, "os recursos de origem não identificada não poderão ser utilizados pelos candidatos, partidos políticos e comitês financeiros e deverão ser transferidos ao Tesouro, por meio de Guia de Recolhimento da União, tão logo seja constatada a impossibilidade de identificação, observando-se o prazo de até 5 dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de campanha".

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a assessoria do TRE-SP, a única consequência concreta da decisão é a obrigação de depositar o valor não declarado para o Tesouro Nacional. A reprovação da prestação de contas tem caráter "moral", segundo o TRE-SP.

Comitê. Em nota divulgada ontem à noite no Facebook, Sanchez afirma que a doação foi feita pelo Comitê Financeiro Estadual do PT, "por meio de cheque nominal" à campanha. Na rede social, ele publicou uma cópia do cheque e um comprovante de depósito no valor de R$ 100 mil. "Quando da doação realizada pelo Comitê Financeiro Estadual do PT a minha campanha em 1.º/10/14, foi emitido o competente recibo eleitoral como determina a lei", diz a nota, que informa ainda que o petista vai recorrer da decisão no TRE.