TRE-SP rejeita pedido para incluir Levy Fidelix em debate Os juízes do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP)decidiram hoje, em votação unânime, rejeitar o pedido do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) para obrigar a Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão a incluir o candidato do partido à Prefeitura, Levy Fidelix, no primeiro debate que ocorre hoje, a partir das 21h30. A decisão dos juízes do TRE mantém a sentença de primeiro grau. De acordo com o tribunal, a legislação eleitoral assegura a participação nos debates de integrantes de legendas que têm representação na Câmara dos Deputados, resultante do processo eleitoral. O PRTB não elegeu nenhum deputado federal nas eleições passadas e conta com um representante na Casa, que foi eleito por outro partido e trocou de legenda (para o PRTB). Cabe recurso da decisão ao TSE.