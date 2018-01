TRE-SP proíbe outdoors com propaganda do PSDB O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo concedeu liminar ao Partido dos Trabalhadores, na qual determina a retirada imediata da publicidade em outdoors com a legenda "Feito pelo PSDB - Feito para você", distribuídos no município de Osasco, na Grande São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa do TRE, a propaganda somente é permitida a partir do dia 6 de julho, mas ainda assim os outdoors são proibidos, de acordo com o estabelecido na minirreforma eleitoral. O PSDB poderá recorrer da decisão no Tribunal Superior Eleitoral.