TRE-SP multa vereador que sorteou cestas básicas O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) condenou o vereador Emílio Souza de Oliveira, o Ruby, do PMN, a pagar multa de R$ 5 mil por ter sorteado cestas básicas durante uma audiência pública no plenário da Câmara de Sorocaba, a 92 quilômetros de São Paulo. A decisão, divulgada hoje, condena também a pagar a multa o suplente de vereador Vitor Francisco da Silva (PTB), que deve assumir uma vaga no Legislativo no dia 15 de março. O sorteio ocorreu em maio de 2010, durante audiência pública para discutir a redução na jornada de trabalho dos assalariados, e incluía outros brindes, como cortes de cabelo e limpezas de pele.